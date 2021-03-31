РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. Ремонт подстанции скорой помощи и патологоанатомического отделения проведут в Щелковской областной больнице, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Работы будут выполнены в рамках проекта министерства здравоохранения Московской области. На данный момент сметная документация проходит экспертизу.

На подстанции запланированы благоустройство прилегающей территории и ремонт фасада здания. В морге Щелковской областной больницы заменят коммуникации, проведут внутреннюю отделку помещений и отремонтируют систему вентиляции.