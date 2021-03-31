РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске этой весной высадят 259 168 единиц цветов на 79 цветниках, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода в Московской области высадят свыше 6,6 млн цветов на более чем 2 тыс цветников. Кампания по высадке цветов начнется, когда пять дней подряд столбик термометра будет держаться выше отметки 12 градусов.

До 20 апреля коммунальные службы городских округов проведут подготовительные работы – подготовят почву, клумбы очистят от сорняков, проведут ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм, подготовят посадочный материал. И только затем приступят к разбивке цветников. Среди цветов, которые украсят улицы подмосковных городов: тюльпаны, бегонии, тагетесы (бархатцы), виолы, лаванды, петунии, цинерарии и другие.

«Мы активно готовимся к весенней высадке цветов на городских цветниках и клумбах. Всего к посадке планируется 6,6 млн цветов. Старт высадки запланирован на 24 апреля», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в настоящее время в городских округах Московской области насчитывается более 2,2 тыс цветников. Высадка планируется в 64 городских округах. Цветы будут высаживать вдоль пешеходных зон, в скверах, на площадях, вдоль дорог и улиц.