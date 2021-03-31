РИАМО - 31 мар. В столице в среду прошел самый сильный дождь для этой даты за последние 50 лет, уже выпало более 7 мм осадков, при этом дождь все еще идет, сообщается на сайте «Метеоновости».

Также 7 мм осадков выпало в Москве 31 марта 1990 года, а максимальное количество осадков выпало в 1967 году (15,4 мм).

Синоптики считают, что весна пришла в столичный регион в этом году раньше обычного. Согласно многолетним наблюдениям, весна в Москве и Подмосковье наступает 27 марта, снег исчезает к середине апреля.

«Март выдался сухим, лишь в последние дни месяца дожди пополнили копилку осадков, теперь их количество в пределах месячной нормы», - говорится в сообщении.

Дожди и тепло задержатся в Московском регионе до конца недели. Снег станет очень быстро таять и в ближайшее время исчезнет. Месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 мм.

За последние пять дней средняя температура воздуха в столице на 2-3 градуса выше климатической нормы. Снежный покров уменьшается более чем на 2 см в сутки.

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