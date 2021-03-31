РИАМО - 31 мар. До 2024 года в Центральном административном округе планируется переселить 7 тысяч участников программы реновации, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«Программа реновации в ЦАО находится на активной стадии реализации. Практически 2,7 тыс. жителей уже переселено. В целом больше 3,28 тыс. жителей или уже переселены, или находятся на стадии переселения. Планируем завершить переселение еще 3,7 тыс. жителей до 2024 года. И фактически будут к тому периоду переселены около 7 тыс. — это около 30% жителей», - сказал Валуй.

Он добавил, что к концу 2021 года планируется ввод первого жилого дома в Басманном районе. Кроме того, власти столицы утвердили порядок и сроки переселения и этапы реновации до 2032 года.​

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

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