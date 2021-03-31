РИАМО - 31 мар. Полицейские задержали 54-летнюю жительницу одного из регионов России по подозрению в краже ценностей из квартиры на Привольной улице на юго-востоке Москвы, женщина работала там няней, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

С заявлением обратилась хозяйка квартиры. Она сообщила, что у нее пропали дорогие сумки, ремни, портмоне разных брендов. Из квартиры также украли драгоценности, деньги и одежду. Общий ущерб составил 2 млн рублей.

«Установлено, что задержанная ранее являлась няней детей и помощницей по уходу за отцом потерпевшей», - говорится в сообщении.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев она воровала вещи из квартиры и продавала их неустановленным лицам. Через некоторое время она уволилась и уехала в родной город. Тогда хозяйка обнаружила пропажу.

По словам подозреваемой, деньги ей нужны были, чтобы расплатиться с долгами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая будет содержаться под стражей во время следствия.