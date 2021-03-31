РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мар. Активисты обнаружили 18 мозаичных панно на зданиях в Королеве, все мозаики включены в реестр, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве состоялось заседание общественного совета по вопросам сохранения объектов культурного наследия. На нем участники обсудили размещение информационных стендов в исторических частях города, сохранение мозаик, обнаруженных в Королеве, и вопрос реставрации барельефов, снятых с детского сада «Белочка».

О состоянии городских мозаик рассказал историк архитектуры Андрей Чермошенцев. По его словам, работа продолжалась больше года и еще не завершена. Помимо всем известных панно на городской площади, в ДК имени Калинина, на улицах Кирова и 50-летия ВЛКСМ, активистам удалось обнаружить мозаики в здании Ростелекома, в техникуме технологии и дизайна и гимназии №18.

«Большинство мозаик посвящены покорению космоса и истории развития СССР. Но есть и мозаики, на которых изображены цветы или они посвящены плаванию. Состояние мозаик разное и многое зависит от собственников помещений, где они находятся», - сказал Чермошенцев.

Все 18 обнаруженных мозаик включены в реестр. Работа продолжается, а в отношении уже найденных мозаик будет решаться вопрос их реставрации и сохранения. В настоящий момент уже есть художники, готовые за свой счет отреставрировать мозаики на улице Кирова.

Барельефы, снятые с детского сада «Белочка», планируют отправить на реставрацию, после чего их разместят на территории города.