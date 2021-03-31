РИАМО - 31 мар. В прошлом году в Подмосковье оценили около 72,6 тыс. голов крупного рогатого скота, это 88% поголовья, содержащегося в сельскохозяйственных организациях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что коров оценивали по происхождению, экстерьеру, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства.

«Это важная процедура, позволяющая оценить каждое животное с целью установления его племенной ценности», - сказал Воскресенский.

Бонитировка сельскохозяйственных животных проводилась в племенных и товарных организациях Подмосковья. В области в основном содержится скот голштинской, черно-пестрой, холмогорской и айрширкой пород, на долю поголовья которых приходится 99,2%.

Кроме того, в Московской области еще разводят крупный рогатый скот джерсейской, костромской, холмогорской, ярославской и монбельярдской пород.

«По итогам бонитировки за прошлый год средняя продуктивность на корову составила 8055 кг молока, что на 345 кг больше 2019 года, с содержанием жира 4,11% и белка 3,37%», - подчеркнул глава Минсельхозпрода Подмосковья.

По его словам, лидером по молочной продуктивность остается голштинская порода, по которой на корову получено более 8,6 тыс. кг молока с жирностью 4,1% и содержанием белка 3,36%.

При этом низкий охват бонитировки скота отмечен в городских округах Истра и Чехов, в которых пробонитировано менее 40% скота.