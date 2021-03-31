РИАМО - 31 мар. Психолог Павел Жавнеров считает, что если ребенка травят в школе, то нужно налаживаться отношения с обидчиками, но, тем не менее, универсального средства для решения этой проблемы не существует, сообщает Nation News.

«Я бы посоветовал постепенно налаживать взаимодействия с теми, кто травит. Президент США Авраам Линкольн как-то сказал: «Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей». И здесь принцип должен быть таким же. Нужно убрать причину, из-за которой над учеником прикалываются. Желательно сделать так, чтобы этот ребенок был полезен тем, кто над ним смеется», - считает Жавнеров.

Он предположил, что ребенок может наладить отношения с обидчиками тем, что дает списывать или, например, начнет играть с ними в какие-нибудь игры.

«Как он только он войдет в их группу, его сразу же перестанут травить. Здесь нужно подходить чисто прагматически. Дети много проводят времени друг с другом в школе, и если идти на конфликт, жаловаться, то это приведет лишь к обострению ситуации. Гораздо проще устранить причину», — считает психолог.

Кроме того, специалист посоветовал научиться правильно реагировать на подобные вещи. Родителям, подчеркнул он, следует объяснять своему ребенку, почему так происходит, чтобы тот не принимал все на свой счет.

«Как только он перестает реагировать на издевки, обидчики переключаются на другой объект, находят другую жертву, которая реагирует на их действия более эмоционально. Ведь если нет отклика на издевательства, значит действия обидчиков бессмысленны», — заключил Жавнеров.