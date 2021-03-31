РИАМО - 31 мар. Высота снежного покрова значительно уменьшилась в столице с приходом положительных температур, учитывая теплые прогнозы на ближайшие дни, к 6-7 апреля снег в столице полностью сойдет, сообщается на сайте «Метеовести».

За последние пять дней средняя температура воздуха в столице на 2-3 градуса выше климатической нормы. Снежный покров уменьшился более чем на 2 см в сутки. К утру среды на главной метеостанции города, которая располагается на ВДНХ, высота снежного покрова составила 19 см.

Средняя дата схода снежного покрова в Москве в XXI веке приходится на 6 апреля. Самым ранним с начала века сход снежного покрова был 20 марта 2007 года, а самые поздние сугробы наблюдались в Москве 18 апреля 2011 и 2013 годов.

Похожая ситуация и в Подмосковье. Высота снега в области составляет от 6 см в Клину до 35 см в Черустях. В Клину снег сойдет через 3-4 дня, а в Черустях сугробы задержатся до середине апреля.