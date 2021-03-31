РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Стилизованное графическое изображение совы останется товарным знаком Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») еще на 10 лет, сообщает пресс-служба предприятия.

Товарный знак «Сова» ЦНИИТОЧМАШ размещает на разработанных и выпускаемых в институте образцах оружия, в том числе пистолетах, и на упаковках боеприпасов. Срок действия исключительного права на товарный знак определен до июля 2030 года, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре. Об этом предприятие официально проинформировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности «Роспатент».

Товарный знак ЦНИИТОЧМАШ был зарегистрирован в марте 1991 года. Графическое изображение совы в круге выбрано не случайно. Необычная внешность, уникальные способности, поведение и черты характера совы ассоциируются с основными особенностями товаров и услуг, предоставляемых институтом.

Например, большие круглые глаза – это каналы стволов оружия, ушки – прицельная планка, крутой поворот головы на 180 градусов – способность отдельных видов артиллерийской военной техники, созданной в ЦНИИТОЧМАШ, совершать круговые обороты. Неброский окрас оперения – маскировка, способность двигаться бесшумно – создание бесшумных образцов оружия и боеприпасов, ночной образ жизни и отличное зрение в темноте – ночные прицелы, твердый клюв необычной формы – элементы патронов стрелкового оружия, необычная внешность – непохожесть на продукцию конкурентов.