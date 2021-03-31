РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мар. В Королеве планируют разместить информационные щиты в исторических местах, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве состоялось заседание общественного совета по вопросам сохранения объектов культурного наследия. На нем участники обсудили размещение информационных стендов в исторических частях города, сохранение мозаик, обнаруженных в Королеве, и вопрос реставрации барельефов, снятых с детского сада «Белочка».

Руководитель проекта «Королевский гид» Ольга Мельникова выступила с предложением установить информационные доски в исторических частях города с историей района или объекта. Такие доски установлены в соседних Мытищах и пользуются большой популярностью.

«У Королева богатая история, у нас много исторических объектов. Такие доски могли бы украсить город и сделать внутренний туризм интереснее», - сказала Мельникова.

Членами совета идея была поддержана. Также было предложено вынести вопрос по созданию стендов на общественное обсуждение, привлечь историков, сотрудников музеев, чтобы сделать содержание стендов информативным и интересным.

Руководитель проекта «Культурный субботник» Андрей Чермошенцев отметил, что информационный стенд у усадьбы Прове-Калиш он установит за свой счет.