РИАМО - 31 мар. Полицейские задержали подозреваемого в разбое, приезжий мужчина украл мобильный телефон у кассира одной из кофеен на Кожевнической улице в Москве, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

Сначала злоумышленник требовал деньги у сотрудницы заведения, а потом, угрожая вилкой, выхватил у нее из рук смартфон и выбежал из кафе. Правоохранителям удалось задержать его на улице Сущевский Вал.

«Похищенный телефон он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу до суда.

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