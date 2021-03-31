РИАМО - 31 мар. Полицейские задержали подозреваемого в разбое, приезжий мужчина украл мобильный телефон у кассира одной из кофеен на Кожевнической улице в Москве, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.
Сначала злоумышленник требовал деньги у сотрудницы заведения, а потом, угрожая вилкой, выхватил у нее из рук смартфон и выбежал из кафе. Правоохранителям удалось задержать его на улице Сущевский Вал.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу до суда.
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