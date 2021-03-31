РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста из новой Москвы, подозреваемого в краже телефона из квартиры знакомой, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летней уроженки Липецкой области, проживающей на территории округа, о том, что ее знакомый из квартиры на улице Литейной похитил мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила более 12 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 32-летнего жителя новой Москвы. Похищенное имущество злоумышленник продал, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.