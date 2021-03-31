РИАМО - 31 мар. Московская канатная работа с 1 апреля будет работать по летнему графику, в понедельник время работы продляется на один час, сообщается на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Время работы в понедельник с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг канатная работа будет работать с 11:00 до 22:00, а в пятницу — с 11:00 до 23:00.

«В субботу и праздничные дни дорога будет работать с 10:00 до 23:00, а в воскресенье — с 10:00 до 22:00.

За всеми изменениями в расписании можно следить на сайте.

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