С 1 апреля в России вступает в силу целый ряд законодательных нововведений, которые коснутся большинства жителей страны. Повышение социальных пенсий и новый порядок начисления выплаты на детей 3-7 лет, изменения в сдаче экзамена на права, а также отмена некоторых коронавирусных послаблений — это лишь часть из того, что ожидает россиян. Подробнее о новшествах апреля и о том, как это изменит нашу жизнь, РИАМО рассказала эксперт МГО «Опора России», совладелец юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Повышение социальных пенсий

Повышение пенсионных выплат на 3,4%, по некоторым данным, коснется порядка 3,9 миллиона граждан — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам России по старости, инвалидности, а также по случаю потери кормильца при отсутствии необходимого страхового стажа и нужной суммы пенсионных баллов, напоминает юрист.

Кроме того, повышение пенсионных выплат затронет тех граждан, которые получают пенсии по государственному пенсионному обеспечению. К этой категории, в частности, относятся военнослужащие, космонавты, федеральные госслужащие, участники ВОВ и так далее.

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Новые правила начисления пособий на детей 3-7 лет

Часть российских семей с детьми в апреле ожидают хорошие новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь размер выплачиваемого пособия будет напрямую зависеть от доходов семьи и варьироваться от 50% до 100% величины прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Таким образом, если семья получает пособие на ребенка 3-7 лет, но оно не позволяет увеличить среднемесячный доход семьи до одного прожиточного минимума на каждого члена, то размер выплаты увеличат в 1,5 – 2 раза. до необходимого размера.

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Выход на работу для граждан 65 плюс

С 1 апреля 2021 года пожилых работников постепенно выводят с «коронавирусных» больничных и удаленки.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет ранее введенные временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, действовавшие в период ограничительных мер из-за пандемии Covid-19.

С 1 апреля перевод на удаленный формат работы сотрудников старше 65 лет носит рекомендательный характер, а не обязательный, как это было ранее. Однако решение о переводе таких работников на дистанционный формат будет принимать работодатель самостоятельно, с учетом ситуации с Covid-19 в конкретном регионе.

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Жилищные субсидии снова ограничат по времени

С 1 апреля порядок предоставления жилищных субсидий изменится: возобновляется действие положения, которое приостановили на 12 месяцев, с апреля 2020 года. Согласно этому положению, субсидии на оплату ЖКХ снова будут предоставляться сроком на шесть месяцев (пока они бессрочные) в заявительном порядке, при этом необходимо будет также предоставлять документы, подтверждающие права на льготу.

Новые правила сдачи экзаменов на права

С 1 апреля 2021 года в России существенно изменятся правила приема экзаменов для получения водительских удостоверений.

Главная новость — произойдет отмена традиционной «площадки», вместо нее будет единый практический экзамен в городских условиях. Он будет состоять из «городского» теста, включающего в себя проверку таких умений, как разворот, разгон и так далее, а также из упражнений для проверки первоначальных навыков вождения транспортного средства — параллельной парковки и заезда в бокс.

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Предустановка российских приложений на гаджетах

Сегодня на большинстве мобильных устройств — смартфонов, планшетов и других гаджетов — изначально установлены только зарубежные программы, что является, по мнению отечественных законодателей, дискриминацией российских разработчиков. Иностранным же компаниям такая ситуация дает приоритетный доступ к российскому рынку мобильных устройств.

Теперь, со вступлением в силу соответствующего закона, отечественный рынок пополнится смартфонами и другими электронными устройствами, на которых будут предустановлены российские программы. Кроме того, помимо мобильных телефонов и планшетов, российское программное обеспечение (ПО) будет предустановлено на персональные компьютеры и ноутбуки, а также телевизоры с функцией Smart TV.

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Обязательная маркировка пива

По мнению экспертов, запуск эксперимента по маркировке пива в России — хорошая новость для потребителей. Введение маркировки позволит рассчитывать на то, что приобретенная пивная продукция соответствует всем нормам качества.

Проверить подлинность и, соответственно, качество напитка можно будет через мобильное приложение «Честный знак».

Кроме того, за счет эксперимента по маркировке пива рынок «очистится» от нелегальной продукции, уменьшив конкуренцию для добросовестных предпринимателей.

Рост минимальной цены на сигареты

С 1 апреля, согласно новому порядку расчета стоимости табака, единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Ожидается, что уже в этом году, с учетом запланированного повышения акцизов, минимальная цена на пачку сигарет составит 107,78 рублей. А в 2022 году минимальная стоимость одной пачки сигарет может достигнуть 111,98 рублей.

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Третий этап программы туристического кэшбэка

В апреле в России стартует третий этап программы туристического кэшбэка. В рамках данного проекта туристы смогут вернуть 20% стоимости тура по России, но не более 20 тысяч рублей. Как и прежде, чтобы получить кэшбэк, нужно оплатить путевку картой российской платежной системы «Мир».

Ограничение в выдаче займов для ломбардов

Начиная с 1 апреля в случае, если ломбард не направил в Банк России заявление о включении в государственный реестр, его деятельность будет существенно ограничена. Такое юридическое лицо не сможет использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней, а также заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах.

Если организация не успеет по новым правилам пройти доступ на финансовый рынок до июля 2021 года, то она вскоре утратит статус ломбарда.

Потребителям финансовых услуг благодаря новым правилам будет проще отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет ЦБ РФ, от афериста.

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