РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске общественники и депутаты проверили территорию пункта сортировки и перегрузки мусора и твердых коммунальных отходов, нарушений не нашли, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов совместно с депутатом горсовета Виктором Щукиным по обращению жителей и организаций в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» проверил территорию предприятия ООО «Городская служба вывоза мусора» по адресу: Подольск, Домодедовское шоссе, 45. На данный момент там находится пункт сортировки и перегрузки мусора и твердых коммунальных отходов.

В рамках общественного мониторинга деятельности предприятия в части сбора, транспортировки, обработки, обезвреживания, размещения, сортировки и перегрузки отходов проверили ряд требований, предъявляемых законодательством. Нарушений не нашли.

В частности, проверили наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до территории предприятия. Покрытие территории для сбора и временного размещения отходов 1-4 классов опасности. Систему дождевой канализации для организованного и быстрого отвода выпавших атмосферных осадков, а также вод, образуемых при дезинфекции площадки для перегрузки отходов. Разделение на зоны для сухих и смешанных отходов 1-4 классов опасности.

Ежедневно региональный оператор ООО «МСК-НТ» вывозит с пункта до 300 т отходов на специализированный полигон.