РИАМО - 31 мар. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что самым выгодным вариантом для инвестиций являются акции, сообщает Nation News.

Он уточнил, что доход от облигаций, напротив, является одним из самых низких. Между тем, эксперт предупреждает, что нужно изучить финансовые сайты и посмотреть прогнозы по дивидендам у компаний перед тем, как заняться инвестициями.

«В России 10 млн руководительских счетов. Соответственно, люди не боятся вкладывать свои инвестиции. Стоит почитать соответствующую литературу и интернет. Если вы становитесь клиентом нормальной брокерской компании, то вам обеспечена ежедневная аналитика, ее тоже стоит читать», - сказал Разуваев.

Тем, кто желает начать инвестировать, нужно скачать на свой мобильный телефон соответствующее приложение и внести на него деньги. По мнению эксперта, сейчас инвестировать в акции стало очень просто. По его словам, это приносит стабильный доход.