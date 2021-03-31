РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Роман Володин передал поликлинике в поселке Нахабино кулеры для воды, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Володин посетил медицинское учреждение 30 марта.

«Поликлиника входит в мой избирательный округ, и как депутат я обязан интересоваться качеством жизни жителей. Также хотелось сделать приятное нашим медикам», - сказал депутат.

Кулеры разместят в комнате отдыха сотрудников, на первом и пятом этажах поликлиники.

Народный избранник отметил, что будет следить за обслуживанием кулеров и регулярно снабжать поликлинику одноразовыми стаканчиками.