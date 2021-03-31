РИАМО - 31 мар. В столице бригады «Мосводостока» подготовились к возможному обильному дождю, в мегаполисе дежурит свыше 300 бригад и около 298 единиц техники, сообщает пресс-служба предприятия.

«Для подготовки водосточной сети к выпадению осадков сотрудниками ГУП «Мосводосток» выполнены необходимые работы по очистке водоприемных колодцев и решеток от снега, наледи и бытового мусора для беспрепятственного пропуска талых и дождевых вод», — сказал начальник производственного управления ГУП «Мосводосток» Сергей Кобзарев.

Если горожане выявят скопления воды, то они могут обратиться в центральную диспетчерскую службу предприятия, которая работает круглые сутки, по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Синоптики прогнозируют в городе дождь и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Аварийные бригады «Мосводостока» дежурят на проезжих частях, остановках общественного транспорта и в низинных территориях.