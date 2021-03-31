РИАМО - 31 мар. Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявили за сутки в 16 городских округах Подмосковья, всего за сутки в регионе зафиксировали 584 случая заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Дзержинском, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Шаховской.

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом выявили в Одинцовском округе – 67 и Балашихе – 60, еще 44 – в Мытищах, 38 – в Люберцах, 35 - в Королеве, 34 – в Красногорске, 32 – в Дмитровском округе, 19 – в Чехове, 18 – в Раменском округе, 17 – в Ленинском округе, по 14 – в Подольске и Щелкове, по 13 – в Богородском округе и Жуковском, 12 – в Пушкинском округе, по 11 – в Домодедове и Истре.

Еще десять случаев коронавируса зафиксировали в Серпухове, по девять – в Долгопрудном, Коломне и Лобне, восемь – в Воскресенске, семь – в Ивантеевке, по шесть – в Краснознаменске и Черноголовке, по пять – в Егорьевске, Котельниках, Реутове и Химках, по четыре – в Лыткарине, Лосино-Петровском и Наро-Фоминском округах, Павловском Посаде, Ступине и Электростали.

По три случая выявили в Клину, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах и Солнечногорске, по два – в Кашире, Озерах, Рузском округе, Фрязине и Электрогорске, по одному – в Дубне и Шатуре.

С начали пандемии в регионе было зафиксирован 232 261 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 441 человек. Выздоровели и выписались 190 628 человека.

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