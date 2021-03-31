РИАМО - 31 мар. На Московском педагогическом форуме состоялся круглый стол «Влияние спорта на формирование личности ребенка», участие в котором приняли прославленные спортсмены, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Круглый стол был организован Московским центром «Патриот.Спорт». Участники мероприятия рассказали о профессиональной карьере, поделились воспоминаниями из школьной жизни и поблагодарили столичных учителей физкультуры.

Среди участников круглого стола — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта РФ, посол школьного спорта Москвы Екатерина Гамова, обладатель кубка УЕФА по мини-футболу, дважды серебряный призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, главный тренер сборных команд РФ по мини-футболу, заслуженный мастер спорта Константин Маевский и олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Елена Баранова.

«Отсутствие достаточного уровня двигательной активности — это большая проблема, которая в дальнейшем может отрицательно сказаться на здоровье детей. У нас есть планы решить этот вопрос, тем самым повысив уровень школьного спорта в Москве. Мы надеемся, что это привлечет новых молодых игроков, которые, может быть, в дальнейшем из школьного перейдут в профессиональный спорт», — отметила Гамова.

По ее словам, сегодня также важно создавать школьные команды, которые будут соревноваться и проводить свои чемпионаты, что сможет привлечь к спортивным проектам и родителей, и болельщиков.

В ходе круглого стола участники рассказали, как выбрали спортивную карьеру, какие личностные качества помогли им достичь успеха. Они также рассказали о своей школьной жизни и участии в развитии школьного спорта Москвы сегодня.

Кроме того, обсуждались вопросы о том, нужны ли образовательным учреждениям проекты по продвижению здорового образа жизни и как сформировать интерес к физической культуре у детей.

Спортсмены также поблагодарили учителей физкультуры столицы за вклад в формирование нового здорового поколения, пожелали им удачи в достижении профессиональных целей. Запись с круглого стола можно посмотреть на YouTube-канале Московского центра «Патриот.Спорт».

Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

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