РИАМО - 31 мар. Российский IT-гигант «Яндекс» впервые с 2008 года сменил логотип. Обновленное лого появилось на главной странице портала и будет использоваться во всех сервисах и приложениях компании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Яндекса».

«У нас обновился логотип и появился знак — буква «Я» в красном круге. Совсем скоро вы увидите ее во всех наших приложениях, на дверях такси и сумках курьеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, сервис сменил дизайн поисковой строки — теперь она больше не повторяет форму стрелки.

Предыдущий логотип компании был создан почти 13 лет назад.

Самую первую версию фирменного стиля «Яндекса» разработал в 1999 году дизайнер Артемий Лебедев.