РИАМО - 31 мар. Российский IT-гигант «Яндекс» впервые с 2008 года сменил логотип. Обновленное лого появилось на главной странице портала и будет использоваться во всех сервисах и приложениях компании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Яндекса».
«У нас обновился логотип и появился знак — буква «Я» в красном круге. Совсем скоро вы увидите ее во всех наших приложениях, на дверях такси и сумках курьеров», — говорится в сообщении.
Кроме того, сервис сменил дизайн поисковой строки — теперь она больше не повторяет форму стрелки.
Предыдущий логотип компании был создан почти 13 лет назад.
Самую первую версию фирменного стиля «Яндекса» разработал в 1999 году дизайнер Артемий Лебедев.
У нас обновился логотип и появился знак — буква «Я» в красном круге. Совсем скоро вы увидите её во всех наших приложениях, на дверях такси и сумках курьеров. Да что мы тут рассказываем — смотрите сами. pic.twitter.com/ySxR0vGFAd— Яндекс (@yandex) March 31, 2021
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