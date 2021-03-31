РИАМО - 31 мар. Скворцы прилетели леса Подмосковья, сейчас птицы собирают материал для создания гнезд, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В леса начали прилетать скворцы, то есть можно считать, что весна вступила в свои права. Сейчас птицы активно собирают строительный материал для своих гнезд - сухую траву, ветки и другой «нужный мусор», выкладывая при этом полость дупла мягкой подстилкой из травы и перьев», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что скворцы имеют высокое лесохозяйственное значение. Они насекомоядные, работают со всеми группами вредителей, кроме стволовых. Эта птица активно участвует в лесозащите.