РИАМО - 31 мар. Со среды еще в трех центрах госуслуг «Мои Документы» заработали выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Так, вакцинироваться теперь можно в центрах Северного и Южного Тушино, а также районов Дмитровский и Ясенево. Сделать прививку здесь можно бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на тематическом сайте: mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/.

«В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом», - говорится в сообщении.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку. При этом еще в течение получаса после прививки контролируется самочувствие человека. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Чтобы сделать прививку нужно лишь иметь при себе паспорт и полис ОМС (при наличии).

Ранее к кампании по вакцинации в столице присоединились частные клиники, где за вакцину также не придется платить. Однако стоит заплатить за осмотр терапевта.

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