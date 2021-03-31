РИАМО - 31 мар. Со среды еще в трех центрах госуслуг «Мои Документы» заработали выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Так, вакцинироваться теперь можно в центрах Северного и Южного Тушино, а также районов Дмитровский и Ясенево. Сделать прививку здесь можно бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на тематическом сайте: mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/.
Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку. При этом еще в течение получаса после прививки контролируется самочувствие человека. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.
Чтобы сделать прививку нужно лишь иметь при себе паспорт и полис ОМС (при наличии).
Ранее к кампании по вакцинации в столице присоединились частные клиники, где за вакцину также не придется платить. Однако стоит заплатить за осмотр терапевта.
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