РИАМО - 31 мар. Представители столичных властей и промышленных предприятий приняли участие в первом тематическом круглом столе, посвященном вопросам экологичности промышленности, «зеленой» трансформации отрасли в Москве, малоотходным производствам и вторичной переработке. Об этом сообщается на сайте городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Каждое второе московское предприятие реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные «зеленые» технологии в свое производство. Их работа не остается незамеченной - за последние годы в столице значительно улучшилась экологическая ситуация, а экокомпании получают активную поддержку со стороны городских властей.

Практикой экологической модернизации поделился с другими представителями промышленности Московский НПЗ.

«В числе наиболее активных инноваторов в области экологических технологий — Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол — прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт», — сказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, статс-секретарь Анна Кузменко.

О комплексной «зеленой» трансформации завода в ходе круглого стола рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин. По его словам, всего за десять лет предприятию удалось сократить воздействие на окружающую среду на 75%, производственные мощности за этот период обновили на 80%.

«В 2013 году МНПЗ полностью перешел на выпуск топлива «Евро-5», поскольку Москва стала первым городом РФ, где было введено такое требование. В том числе благодаря этому, несмотря на прирост автомобильного транспорта, воздух в Москве становится чище. Еще один важный проект, который мы реализовали, - это ввод комплекса полного цикла переработки нефти «Евро+». Он заменил пять устаревших установок 60-х годов и при росте производства снизил воздействие на атмосферу», – сказал Ерохин.

Он добавил, что одна из важных задач модернизации Московского НПЗ — постоянный рост экологических характеристик предприятия.

В будущем власти столицы планируют регулярно проводить встречи с бизнесом на тему экологии