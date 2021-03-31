РИАМО - 31 мар. Представители столичных властей и промышленных предприятий приняли участие в первом тематическом круглом столе, посвященном вопросам экологичности промышленности, «зеленой» трансформации отрасли в Москве, малоотходным производствам и вторичной переработке. Об этом сообщается на сайте городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Каждое второе московское предприятие реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные «зеленые» технологии в свое производство. Их работа не остается незамеченной - за последние годы в столице значительно улучшилась экологическая ситуация, а экокомпании получают активную поддержку со стороны городских властей.
Практикой экологической модернизации поделился с другими представителями промышленности Московский НПЗ.
«В числе наиболее активных инноваторов в области экологических технологий — Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол — прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт», — сказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, статс-секретарь Анна Кузменко.
О комплексной «зеленой» трансформации завода в ходе круглого стола рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин. По его словам, всего за десять лет предприятию удалось сократить воздействие на окружающую среду на 75%, производственные мощности за этот период обновили на 80%.
Он добавил, что одна из важных задач модернизации Московского НПЗ — постоянный рост экологических характеристик предприятия.
В будущем власти столицы планируют регулярно проводить встречи с бизнесом на тему экологии
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