РИАМО - 31 мар. Ассоциация «ЖКХ и городская среда» подготовила и направила в Минстрой РФ законопроект, согласно которому новых собственников квартир могут обязать выплачивать долги по коммуналке за предыдущих владельцев, пишет газета «Известия».

Речь идет про долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги. На сегодня обязанность по внесению платы за ЖКУ, согласно Жилищному кодексу, появляется с момента возникновения права собственности.

«В итоге граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги, — сказал заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В ассоциация «ЖКХ и городская среда» считают, что будет справедливым распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды платы за ЖКУ, управление или содержание. Авторы инициативы рассчитывают, что ведомство поддержит документ. Изменения предлагается внести в статью 158 ЖК РФ.

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