РИАМО - 31 мар. На северо-западе Москвы в районе Щукино построили жилой дом по программе реновации, в нем разместилось 306 квартир, большинство из них – двухкомнатные, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«На улице Новощукинская, 8, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это первый жилой дом в районе, построенный по программе реновации», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Вентилируемые фасады новостройки, состоящей из трех секций, облицованы керамогранитной плиткой в пастельных тонах. Пять квартир в доме предназначены для маломобильных граждан. Улучшенная отделка выполнена во всех квартирах и соответствует стандартам программы.

В вестибюле жилой части располагаются колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Придомовая территория благоустроена, смонтированы детские площадки. В подземной части дома оборудовали одноуровневую парковку. Открытые автостоянки обустроены и во дворе.