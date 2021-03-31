РИАМО - 31 мар. Бесплатный онлайн-марафон (https://ii-s-nulya.ru/marafon) в рамках образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» состоится в Москве 10-11 апреля, сообщила РИАМО руководитель проекта, директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

Мероприятие по искусственному интеллекту (ИИ) пройдет на одной из онлайн-платформ. К участию приглашаются старшеклассники, студенты, выпускники вузов, подростки из неблагополучных семей и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Программа проекта в этом году состоит из двух блоков: просветительский и образовательный. Первым этапом станет просветительский онлайн-марафон. Для участия и выполнения заданий понадобятся компьютер и мобильный телефон с доступом в интернет. В момент регистрации каждому участнику предложат короткий тест на знание основных терминов в ИИ.

За два дня перед участниками выступят представители российских ИТ-компаний, развивающих применение ИИ-технологий в работе, а также преподаватели ведущих технических вузов России. Они расскажут, что такое ИИ в современном понимании, как он применяется, какие есть профессии и возможности карьеры в ИИ.

«Сейчас бытует миф о том, что работать в сфере ИИ могут только специалисты с колоссальным опытом. Это не так. По данным Фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет 2 млн незакрытых вакансий для ИТ-специалистов. Для молодежи это значит, что их обучение по специальности в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас — самое время использовать все возможности для обучения», — сказала Солодянникова.

Проект нацелен на создание и проведение комплекса бесплатных просветительских и образовательных, в том числе инклюзивных, мероприятий для молодежи.

Солодянникова подчеркнула, что далеко не все бесплатные программы дополнительного образования в области ИТ включают адаптацию для людей с нарушениями слуха в виде субтитров при онлайн-обучении и создают инклюзивную среду при очном обучении.

«Именно это инклюзивное погружение мы хотим предоставить и в формате дистанционного онлайн-обучения, и в формате очных образовательных мероприятий», — заключила руководитель проекта.