РИАМО - 31 мар. Ярмарку вакансий для желающих поработать в детских лагерях проведут 8-9 апреля в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), сообщила проректор по связям с общественностью вуза Татьяна Владимирова.

По ее словам, в вузе постоянно проходят курсы по подготовке вожатых.

«У нас 8-9 апреля в МПГУ пройдет ярмарка вакансий для организаций отдыха детей, которая называется «Я выбираю лето», — сказала Владимирова.

Она отметила, что всего на ярмарке уже зарегистрировались 30 детских лагерей, из них девять — из Подмосковья.

В Подмосковье проходит межрегиональный форум «Московская область — территория развития детского отдыха 2021». В мероприятии участвуют специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Астрахани, Орловской и Тверской области, Краснодарского края и Республики Крым.

На форуме проходят панельные дискуссии, секции, а также экспертные встречи по наиболее актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.