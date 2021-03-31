РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Первые в текущем году свидетельства на социальную ипотеку медицинским специалистам получили три врача из Люберецкой областной больницы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В доме правительства Московской области состоялось первое в 2021 году вручение свидетельств на соципотеку медикам. Свидетельства на получение жилищной субсидии получили 23 врача, 6 фельдшеров скорой помощи и 1 рентгенлаборант.

«Три врача Люберецкой областной больницы стали обладателями сертификатов на получение жилищной субсидии в рамках программы Московской области «Социальная ипотека»: акушер-гинеколог Марина Кагирманова, кардиолог Сухроб Маджидов, терапевт-участковый Евгения Болгова. Искренне поздравляю наших врачей с таким знаковым событием. От всей души желаю здоровья, благополучия, достатка, семейного счастья. Спасибо за ваш труд! И, пожалуйста, берегите себя», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что данная мера поддержки врачей действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках соципотеки специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

«С 2016 года сертификаты на социальную ипотеку получили 92 люберецких медика», - добавил Ружицкий.