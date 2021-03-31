РИАМО - 31 мар. В городском округе Солнечногорск задержали подозреваемых в убийстве 16-летнего студента, им планируют предъявить обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Подозреваемые, по данным следствия, находились в квартире в городском округе в ночь с 29 на 30 марта. Здесь они в компании потерпевшего и их знакомой распивали спиртное. После подросток вместе с мужчинами покинул квартиру. Затем на улице между ними произошла ссора, во время нее студента много раз ударили ножом в область туловища. Он скончался на месте, а мужчины скрылись.

Подозреваемых нашли и задержали во время оперативно-разыскных мероприятий. Скоро им предъявят обвинение. Следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу.

На текущий момент проведен осмотр места происшествия, свидетели допрашиваются, судебно-медицинская экспертиза назначена. Обстоятельств преступления устанавливаются, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.