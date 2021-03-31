РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мар. Получена исходно-разрешительная документация на проектирование филиала «Котельники» центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование и строительство будут вестись в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство филиала центра для приема взрослых и детей на 360 посещений в смену планируется в 2022 году.

Новый объект здравоохранения будет расположен по адресу: горокруг Котельники, микрорайон Силикат, дом 41А. На прилегающей территории запланировано комплексное благоустройство с организацией парковочного пространства.