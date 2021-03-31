РИАМО - 31 мар. По данным Всемирного банка за 2019 год, самым основным должником перед Россией является Белоруссия, ее долг составлял на тот момент 8,1 млрд долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помимо Белоруссии должниками России являются Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия. Их долг свыше 1 млрд долларов. Многие из них не могут рассчитаться с начала 90-х годов XX века.

По данным на 2019 год, должниками России являлись порядка 30 государств. Их долг составлял почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам.

При этом речь идет не только о долгах стран, но и о задолженностях юридических лиц, гарантированных государствами.