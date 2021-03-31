РИАМО - 31 мар. Легендарный гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в центре столицы закроется 11 апреля после 120 лет работы. Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что магазин нужно сохранить как частицу богатой истории Москвы.

Магазин был открыт в 1901 году купцом Григорием Елисеевым и сразу же стал радовать горожан своим ассортиментом экзотических продуктов и товаров. Гастроном пережил Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну, хрущевскую оттепель и эпоху застоя. В 1990-х по программе приватизации гастроном был акционирован в форму закрытого общества, а в 2000-х в здании провели реставрацию. С тех пор универсам стал одним из любимых мест у москвичей и туристов.

«Конец прекрасной эпохи. «Елисеевский» — символ Тверской. Не будет его — нет и Тверской. Будет VIP-бутик, а что же еще», — написала пользовательница Facebook Диана Битяева.

Наталья Соколова считает, что для многих москвичей «Елисеевский» — это символ истории, который нужно сохранить для грядущих поколений.

«Неужели нельзя сохранить для потомков этот исторический памятник? Одно то, что магазину 120 лет, говорит о многом», — уверена она.

Некоторые пользователи считают, что знаменитый универсам можно превратить в музей.

«Очень жаль, это наша история. Может быть, в качестве музея его можно использовать, но это не будет интересно москвичам, которые ежедневно ходили туда за покупками», — написала в соцсети «ВКонтакте» Алла Чернышева.

Также горожане переживают, что в историческом здании универсама откроется очередной магазин крупной продуктовой сети, и тогда «Елисеевский» потеряет свой неповторимый шарм.

«Я надеюсь, что его не пустят с молотка, все-таки достояние историческое», — написала Julia Zhurkina в Facebook.

Кроме того, некоторые москвичи предложили обратиться к властям с просьбой сохранить легендарный магазин.

Причиной, по которой было принято решение закрыть «Елисеевский», стали крупные убытки из-за расторжения контракта с сетью «Алые паруса». Также существуют проблемы с регистрацией прав собственности на здание в Росреестре.

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