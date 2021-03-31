РИАМО - 31 мар. За 2021 год на территории столицы планируется построить и реконструировать 45 объектов, из них 23 — за счет городского бюджета, 22 — за счет инвесторов, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

«В плане у нас 45 объектов. В этом году у нас большой план строительства за счет городского бюджета — 23 объекта. И 22 объекта общей площадью 503,2 тыс. кв. метров за счет внебюджетных средств», — сказал Стулов.

Он отметил, что в текущем году всего планируется ввести 665 тыс. кв. метров объектов недвижимости.

За счет городского бюджета в этом году планируется обновить объекты Московского зоопарка, в числе которых — пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, павильон «Ластоногие» и дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная».

Кроме того, запланировано девять объектов олимпийского комплекса «Лужники», в числе которых — Международный центр самбо и бокса, теннисный клуб и вспомогательные павильоны.

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