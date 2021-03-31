РИАМО - 31 мар. Портал о детских лагерях Подмосковья планируют запустить 1 июня, там можно будет получить информацию об отдыхе в регионе и купить путевки, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Кроме того, на портале detskiyotdihmo.ru будет размещена актуальная интерактивная карта с лагерями.

«Чтобы информация о детском отдыхе была понятной, мы создали портал о детском отдыхе. Сейчас он работает в тестовом режиме. Но с 1 июня мы планируем его уже запустить в штатном режиме», - сказала Фаевская в ходе форума «Московская область - территория развития детского отдыха. 2021».

Как уточняется в презентации, на портале будет работать сервис бронирования и онлайн-покупок путевок в детские лагеря, в том числе частные.

Детские лагеря в Подмосковье – для любителей фэнтези, спорта и виртуальной реальности>>