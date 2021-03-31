РИАМО - 31 мар. За минувшие сутки в Московской области медики вылечили от коронавируса 455 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 190 628 пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, за сутки в регионе выявили 584 случая инфицирования. Таким образом, с начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 232 261 случай заражения Covid-19.

Также за сутки в регионе скончались 13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Подмосковье умер 5 441 человек.

В Московской области проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно через портал Госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.

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