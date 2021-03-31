Во вторник, 30 марта, в подмосковном поселке Новые Вешки пожилой мужчина отказался пускать в дом правоохранителей, пришедших к нему с проверкой, забаррикадировался в своем жилище и начал отстреливаться. Силовики в течение девяти часов пытались проникнуть в коттедж. Чем закончился штурм дома мытищинского стрелка, читайте в материале РИАМО.

Долгий штурм и ранение росгвардейца

Утром 30 марта сотрудники правоохранительных органов пришли в дом 61-летнего мужчины в поселке Новые Вешки. Хозяина дома подозревали в незаконном обороте оружия.

Мужчина не пустил силовиков и открыл по ним огонь. Он отпустил находившихся с ним в доме членов семьи, забаррикадировался внутри и не шел на диалог. По данным СМИ, в его арсенале были гранаты, автоматическое оружие, охотничьи ружья и карабины.

Штурм коттеджа, в котором укрылся мытищинский стрелок, начался еще во вторник днем и продолжался около девяти часов.

В нем участвовали спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр», также были задействованы сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. Как рассказал источник ТАСС, спецоперация оказалась затруднена из-за сложной планировки помещения и мощного сопротивления, оказанного хозяином дома.

В ходе штурма пострадал сотрудник Росгвардии: он получил огнестрельное ранение в ногу. В настоящее время он госпитализирован, его здоровью ничто не угрожает, сообщают РИА Новости.

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Пожар и отказ сдаваться

Ближе к 19 часам, по словам источников ТАСС и РЕН ТВ, дом стали обстреливать из гранатомета. По другим данным, силовики использовали светошумовую гранату.

Также мужчина сам устраивал взрывы, в частности, как пишут СМИ, взорвал лестницу на верхний этаж, где укрывался. Источник ТАСС предполагает, что стрелок мог намеренно подпалить свой склад оружия.

После этого в доме начался сильный пожар, который продолжался более двух часов. Силовики вновь предлагали стрелку сдаться, однако тот отказался. Долгое время пожарные не могли приблизиться к дому. Лишь после 21 часа в СМИ появились сообщения о том, что спасатели приступили к тушению пламени.

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Обгоревший труп и экспертиза

Вероятнее всего, мытищинский стрелок погиб при пожаре в собственном доме.

При разборе завалов на третьем этаже здания обнаружили сильно обгоревшее человеческое тело. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что планируется провести экспертизу ДНК.

В настоящее время место происшествия оцеплено, там ведут осмотр специалисты.

«После осмотра помещений специалистом-взрывотехником к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз», – говорится в сообщении СК России.

По сообщению ведомства, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела мытищинского стрелка на контроль.

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