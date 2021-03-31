РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска 4 апреля пройдет детский праздник «День смеха», сообщается в группе «Парк «Дубрава»|Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Детская праздничная программа в парке «Дубрава» под названием «День смеха», пройдет 4 апреля и начнется в 12:00. Ее подготовит Дом культуры «Машиностроитель». В программе будет увлекательное путешествие в сказку юмора, смеха и веселья.

Парк «Дубрава» находится по адресу: микрорайон Климовск, улица Победы, 3.