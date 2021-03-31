РИАМО - 31 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 584 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 232 261 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках или мобильных пунктах.

С начала вакцинации в Московской области количество привитых уже превысило 485 тыс. человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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