РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Эстафету сдачи крови для доноров запустили в подмосковном Красногорске в среду, сообщила заведующая отделением переливания крови Красногорской горбольницы №1 Людмила Таран.

«Сегодня мы запустили акцию «Эстафета доноров». Это новый проект, который мы реализуем совместно с администрацией, предприятиями и организациями Красногорска и первой городской больницей, на территории которой мы находимся», - сообщила Таран.

По ее словам, акция призвана привлечь жителей округа к донорскому движению. На станции принимают кровь всех групп и резус-факторов.

«Мы принимаем доноров 5 дней в неделю с 9:00 до 12:00, в это время большинство людей работают. Цель акции – чтобы администрации организаций оказывали содействие и отпускали сотрудников на кроводачу, предоставляли льготы и поощряли», - пояснила Таран.

Она добавила, что, согласно законодательству, после кроводачи человеку предоставляется отгул на 2 дня и он получает компенсацию на обед.

«Многие загружены на работе. При содействии руководства организации им легче найти время на кроводачу», - подчеркнула Таран.

По ее словам, каждой порцией крови донор может нескольким пациентам – эритроцитами и плазмой. Цельная кровь не используется в переливании. Пациент получает именно тот компонент, который ему необходим.

Для того, чтобы быть донором, нужно не иметь хронических заболеваний и вести здоровый образ жизни.

Акция продлится, пока будет востребованной. Мужчины-доноры могут сдать кровь 5 раз, женщины – 4 раза.

Потребность в крови и ее компонентах в лечебном учреждении возникает постоянно. Часто в свободное от работы время на кроводачу приходят медработники. В Красногорской горбольнице №1 работают два почетных донора РФ.

«Кровь сдаю с 1994 года, чтобы помочь пациентам нашей больницы. Надеюсь, что жители Красногорска активно примут участие в донорской акции», - сказала почетный донор медицинский лабораторный техник Галина Тетюшина.

Житель Красногорска Сергей Попов, также обладатель почетного звания, поделился, что сдает кровь прежде всего для собственного здоровья.

Для участия в акции организация может написать своих соцсетях пост о готовности сдать кровь. Следует поставить хэштег #эстафетадоноров и отметить @krasbol. Также можно сообщить о готовности поучаствовать в акции в соцсетях Красногорской горбольницы №1.

Одними из первых кровь сдали сотрудники Красногорского телевидения.

«Мы передаем эстафету доноров предприятиям Красногорска. Надеюсь, ее подхватят!» - сказал оператор Ростислав Юрьев.