РИАМО - 31 мар. В минувшем году в Центральном административном округе Москвы построили 29 объектов общей площадью 605,5 тыс. кв. м, сообщил первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Дмитрий Стулов.

«За 2020 год было введено 541, 3 тыс. квадратных метров объектов. Всего же было построено 605,5 тыс. квадратных метров объектов», - сказал Стулов.

Он подчеркнул, что 23 объекта были построены за счет внебюджетных средств, а шесть – за счет бюджетных денег.

По словам Стулова, одним из знаковых объектов стала детско-взрослая поликлиника, которая строилась в тяжелых условиях пандемии. Ввод учреждения попал на ее пик – 12 апреля.​

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