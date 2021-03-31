РИАМО - 31 мар. Деревянный дом Угрюмова из подмосковного Орехово-Зуева, который хотели снести, по частям перевезли в Черноголовку, где здание заново соберут и превратят в музейный объект. Об этом РИАМО сообщил меценат, реставратор, депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Дом Угрюмова, построенный в стиле модерн, являлся частью ансамбля Викуловского больничного двора в Орехово-Зуеве. В конце прошлого года дом выставили на «Авито» за 1 рубль, здание хотели продать под снос. Однако впоследствии местные власти договорились с Фомичевым о переносе исторического дома в военно-технический музей в Черноголовке с последующей реставрацией.

«В настоящее время строители уже заложили фундамент дома Угрюмова и положили первые шесть бревен. Планируем, что уже в конце этого года объект будет возведен. При разборе дома 70% элементов были гнилыми», - сказал Фомичев.

Ранее власти Орехово-Зуевского округа пояснили, почему дом Угрюмова планировалось снести. Причиной назвали нахождение здания в санитарно-защитной зоне туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Кроме того, согласно генплану муниципалитета, земля под домом попадает под перспективное строительство моста через железную дорогу.

До «переезда» в Черноголовку дом Угрюмова разрушался и подвергался нападкам вандалов. После завершения восстановительных работ здание будет экспонатом открытого музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка. Часть комнат меблируют под старину, в другой организуют залы для лекций.

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