РИАМО - 31 мар. Все сотрудники детских лагерей Подмосковья будут привиты от коронавирусной инфекции, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией заполняемость лагеря могла быть не более 50%. Многие коммерческие лагеря отказались от работы. Из 87 в Подмосковье работали только 67 лагерей, многие из них работали не все три смены, уточнила Фаевская.

«В этом году <...> наполняемость составляет 75%. Мы должны соблюдать все нормы и правила. Все сотрудники должны быть привиты», - сказала Фаевская в ходе форума «Московская область - территория развития детского отдыха. 2021».

Она отметила, что также было принято решение о развитии палаточного отдыха.

«Кроме того, дети смогут выезжать на территорию других субъектов. Для нас особенно важны Крым и Краснодарский край», - заключила Фаевская.

В текущем году планируется оздоровить более 48 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>