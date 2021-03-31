РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Пятитысячный пациент инфекционного отделения Люберецкой областной больницы в поселке Красково выписан домой после успешного лечения от Covid-19, сообщает пресс-служба ЛОБ.

Врачи и медсестры лечебного учреждения поздравили и вручили цветы жительнице города Балашиха Тамаре Федоровне Герас.

Тамара Федоровна поступила в инфекционное отделение больницы в поселке Красково, благополучно пройдя в ней полный курс лечения от коронавируса.

Тамара Федоровна выразила огромную благодарность врачам и всему медицинскому персоналу больницы за профессиональную работу и уход.

«Спасибо вам большое за внимание и за труд. Ни в одной больнице я не видела такого ухода, как у вас в Краскове! Крепкого вам здоровья, терпения и всего наилучшего!» - сказала она.