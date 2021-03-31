РИАМО - 31 мар. В мае в городском округе Чехов откроется новая сыроварня, которая была возведена на средства гранта подмосковного правительства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новую сыроварню открывает фермер из Чехова Андрей Блажко на средства гранта, предоставленного правительством региона. Грант на поддержку производства сыра в размере 35 миллионов рублей он получил в 2019 году. Деньги были направлены на возведение модульной сыроварни и приобретение оборудования для производства и хранения сыра», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что внутри сыроварни продолжаются отделочные работы, устанавливается оборудование для поддержания климата, ведется монтаж системы вентиляции. Первая варка на новой сыроварне планируется в мае, полностью сыроварню запустят в июне-июле.

Воскресенский отметил, что это будет вторая сыроварня под брендом «Де фамиль», возведенная фермером. Первая, куда каждый день с подмосковных животноводческих ферм доставляется до 3 т сыропригодного молока, открылась в 2014 году в Чехове.

Планируемый объем производства сыра на новой сыроварне составит свыше 180 т в год.

Сыроварня планирует производить сыры камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе и брик амбер. Сыры Блажко отмечены двумя бронзовыми медалями на чемпионате мира World Cheese Awards-2019.