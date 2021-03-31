РИАМО - 31 мар. В мае в городском округе Чехов откроется новая сыроварня, которая была возведена на средства гранта подмосковного правительства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что внутри сыроварни продолжаются отделочные работы, устанавливается оборудование для поддержания климата, ведется монтаж системы вентиляции. Первая варка на новой сыроварне планируется в мае, полностью сыроварню запустят в июне-июле.
Воскресенский отметил, что это будет вторая сыроварня под брендом «Де фамиль», возведенная фермером. Первая, куда каждый день с подмосковных животноводческих ферм доставляется до 3 т сыропригодного молока, открылась в 2014 году в Чехове.
Планируемый объем производства сыра на новой сыроварне составит свыше 180 т в год.
Сыроварня планирует производить сыры камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе и брик амбер. Сыры Блажко отмечены двумя бронзовыми медалями на чемпионате мира World Cheese Awards-2019.
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