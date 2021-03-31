РИАМО - 31 мар. За прошедшие сутки в Москве выздоровели после курса лечения от коронавируса 1537 человек, с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 944 738 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 1286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализирован 821 человек.

Также за сутки в городе умерли 53 пациента с подтвержденной пневмонией и Covid-19. За все время пандемии скончались 16 656 пациентов.

Всего в городе за время пандемии зафиксировали 1 026 740 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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