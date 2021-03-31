РИАМО - 31 мар. На территории Старой Купавны Богородского городского округа обрушилась кровля нежилого здания на улице Магистральная, 59, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение от очевидца поступило вечером 30 марта.

Специалисты установили, что произошло обрушение кровли нежилого неэксплуатируемого здания, используемого ранее под гараж и готовящегося под снос. Площадь обрушения составила около 70 кв. метров.

Причиной обрушения, предположительно, стала ветхость объекта. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.