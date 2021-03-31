РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В среду заместитель главы администрации городского округа Люберцы Эдуард Малышев ответит на вопросы жителей во время онлайн-встречи по перепланировке помещений.

«Уважаемые люберчане! В среду проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросу выдачи ордеров на право производства земляных работ, присвоения адресов объекту адресации и выдачи уведомлений на строительство/реконструкцию объектов ИЖС, перепланировки помещений, перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения. Начало встречи в 18:30», - отметил Малышев.

Свои вопросы можно направить заранее на электронную почту: luberstroyka@bk.ru и по телефону: 8 (495) 554-41-06. Подключиться к Zoom-конференции по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/85989858534?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09. Идентификатор конференции: 859 8985 8534, код доступа: 1234.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на сайте люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.

Ремонт ведется в 11 подъездах Люберец>>