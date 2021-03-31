РИАМО - 31 мар. В Московском зоопарке пробудились медведи. Звери вышли из спячки согласно «расписанию» благодаря снежной и достаточно прохладной зиме, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Мы всегда очень ждем пробуждения наших мишек. Для сотрудников зоопарка это знак того, что начинается новый сезон. Значит, пришло время готовить территорию, организовывать субботники, сажать цветы, переводить животных в уличные вольеры – весь жизненный цикл зоопарка начинается заново», – сказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Она добавила, что текущая весна омрачена смертью гималайской медведицы Будур – старые и больные медведи уходят из жизни зимой.

На текущий момент от спячки отходят 29-летняя бурая медведица Роза и 27-летний гималайский медведь Алладин. Просыпаются медведи не сразу. С ощущением наступления весны, они начинают бродить по берлогам. Спустя неделю зоологи приносят им еду. Так, хищникам предлагается малокалорийная еда, а именно яблоки, груши, овощи, свежий салат.

К полноценному питанию звери вернутся позже. Для это понадобится порядка 1,5 месяцев.

Увидеть медведей можно будет через пару дней. Для того, чтобы увидеть их сонными, нужно приходить в утренние часы. После обеда они вновь отправятся спать.

Обнять кобру и увидеть амурского тигра: зачем ехать в зоопитомник Московского зоопарка>>